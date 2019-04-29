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29 апреля 2019, понедельник, 20:10 52
Внешняя политика 2019-04-29T20:29:03+03:00
Українські Новини
Существенной разницы между Порошенко и Зеленским в отношении РФ нет, - Юнкер

Существенной разницы между Порошенко и Зеленским в отношении РФ нет, - Юнкер

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России.

Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - заявил Юнкер.

При этом он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.

"Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - отметил президент Еврокомиссии.

"Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - отметил Юнкер.

Как сообщали Українськi Новини, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

В то же время, Волкер считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным.

Больше новостей о: Еврокомиссия Жан-Клод Юнкер Украина-Россия Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер Петр Порошенко Владимир Зеленский

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