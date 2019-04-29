Существенной разницы между Порошенко и Зеленским в отношении РФ нет, - Юнкер

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России.\r\nОб этом он заявил в интервью Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".\r\n"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - заявил Юнкер.\r\nПри этом он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.\r\n"Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - отметил президент Еврокомиссии.\r\n"Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - отметил Юнкер.\r\nКак сообщали Українськi Новини, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".\r\nВ то же время, Волкер считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным.