В Карпатах снежный апокалипсис, в Виннице - наводнение, а в Киеве школьницы поцарапали авто на парковке

Снежный апокалипсис в Карпатах, природное бедствие – в Винницкой области: май в Украине сошел с ума. Об этом сообщает "Наше місто". Утром 7 мая в Карпатах выпал снег. И местные, и туристы были обескуражены причудами природы. Очевидцы не замедлили поделиться фотографиями этого чуда в соцсетях. На самом деле снежные пейзажи только выглядят безобидными. Стало известно, что на Кривопольском перевале из-за такой погоды возникли трудности с транспортным движением. А спасатели и вовсе передали штормовое предупреждение и попросили людей воздержаться от походов в высокогорье. В то же время в Винницкой области другое природное бедствие – наводнение, причиной которого стал сильный ливень. Кроме этого, повалены деревья, затоплены дома. На дорогах – пробки и аварии. Без электричества остались 12 населенных пунктов. Сейчас работники коммунальных служб делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия экстремальной непогоды.

Херсонские пограничники не дали заработать браконьерам: рыба вернулась в воду. Об этом сообщает "Гривна". Во время патрулирования на побережье Каркинитского залива Черного моря пограничники Херсонского отряда обнаружили браконьерские орудия лова. Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления, 13 сетей креветочных общей длиной 256 метров были найдены недалеко от населенного пункта Раздольное. В них находилось более 150 килограммов водных живых ресурсов, которые в соответствии со статьей 63 Закона Украины "О животном мире" пограничники выпустили в естественную среду. К слову, за грубое нарушение правил рыболовства граждане несут административную ответственность и могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий лова. А в случае незаконного занятия рыбным промыслом, если оно причинило существенный вред, граждане несут уголовную ответственность и могут быть лишены свободы на срок до трех лет.

В Киеве школьницы от скуки поцарапали десяток припаркованных автомобилей. Об этом сообщают "Новости N". Инцидент произошел в ЖК Новомостицко-Замковецкий в Подольском районе столицы. В сообществе опубликовали фотографии школьниц, одна из которых "развлекалась", царапая острым предметом припаркованные автомобили. "Дети, на вид класс пятый, шли со школы. Стало скучно, и поэтому поцарапали +/- 10 автомобилей, у каждого 1−2 элемента кузова. Подкраска одного элемента - 100 $. Это уже не просто административное правонарушение", - говорится в сообщении.

В Мелитополе выставлено на продажу оборудование бывшего машиностроительного гиганта. Об этом сообщает "Миг". Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу на аукционе площади и недвижимость. Так как мелитопольский моторный завод является подразделением АвтоЗАЗа, то с молотка пойдет и имущество мелитопольского предприятия. Стартовая стоимость лота (ЗАЗа) — 419 миллионов 360 тысяч гривен. Площадь объектов нежилой недвижимости, выставленных на продажу, составляет 142 220,60 кв.м. – это материальные склады, инструментальный, машиностроительный, автоматно-механический, литейный, ремонтно-механический цеха, здания котельной, столовой и прочее. В Мелитополе выставлены не площади завода, а оборудование. Как сообщил РИА-Мелитополь представитель центральной универсальной товарной биржи, в Мелитополе продается 12 станков, включая формовочные машины, расположенные на нижней площадке моторного завода на ул. А. Невского, 36 и на верхней площадке, расположенной на Каховском шоссе. Правда, купить их отдельно невозможно. На бирже сообщают, что лот продается целым комплексом.

На Днепропетровщине полицейские "накрыли" нарколабораторию. Об этом сообщает "Днепр Час". Сотрудники управления противодействия наркопреступности задокументировали, что мужчина в собственном частном доме оборудовал лабораторию для изготовления метамфетамина. Также он предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для употребления психотропного вещества. Во время обыска 3 мая работники УПН совместно с криворожской прокуратурой обнаружили в доме лабораторное оборудование для изготовления психотропного вещества "метамфетамин", таблетки запрещенных в свободной продаже лекарственных средств, слип-пакеты с психотропным веществом и пистолет с патронами. Также в доме находились двое мужчин, которые объяснили, что приобрели и употребляли здесь наркотические вещества. Все изъятые при обыске предметы направлены на экспертизу. По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям 311, 313, 317, 321, 263 Уголовного кодекса Украины, вручение мужчине сообщения о подозрении и избрании ему меры пресечения. За содержание наркопритона криворожанам грозит до 5 лет лишения свободы, за незаконное хранение оружия - от 3-х до 7 лет лишения свободы.

На 22-летнего сумчанина составили 9-й протокол за пьяную езду. Об этом сообщает "Ваш шанс". На ул. Линейной за нарушение ПДД инспекторы остановили автомобиль Mazda. За рулем патрульные обнаружили 22-летнего водителя. Он был без водительского удостоверения, так как они у него были изъяты ранее за то, что ездил в состоянии опьянения. К тому же на этот раз он снова имел признаки наркотического опьянения. Проверив водителя по имеющимся базам данных, инспекторы выяснили, что у него достаточно богатая история. За 2018 год на водителя патрульные составили 8 административных материалов по ст.130 (ч.1 ст.130-3, ч.2 ст.130-4, ч.3 ст.130-1) и 4 - по управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами. В присутствии двух свидетелей мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Инспекторы составили на него административные материалы по ч.4 ст.126 (управление лицом, лишенным права управления) и ч.3 ст.130 (управление в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КУоАП. Автомобиль доставили на специальную площадку.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата во время вручения повестки ее сыну.

Также человек погиб от разорвавшейся гранаты под Днипром, а авто посла Канады в Украине застряло в грязи в Черкасской области.