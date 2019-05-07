На ремонт зданий для Антикоррупционного суда выделили 0,4 млн гривен

Государственная судебная администрация выделила 0,4 млн гривен для ремонта помещений Печерского райсуда Киева для размещения в них Высшего антикоррупционного суда.\r\nОб этом на собрании судей сказал исполняющий обязанности руководителя аппарата Антикоррупционного суда Алексей Жуков, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что Антикорруцпионный суд должен размещаться в зданиях по ул. Кривоноса, 2а и Преображенского,5, но эти помещения нуждаются в ремонте и реконструкции.\r\nТаким образом, решено временно разместить Антикоррупционный суд в помещениях Печерского суда на ул. Крещатик и переулке Крестовом.\r\nЭти помещения также нуждаются в ремонте.\r\n"Судебной администрацией уже выделен транш средств в размере 400 тыс. гривен для проведения ремонтных работ в этих помещениях... Этих средств хватит только на начальный этап работ", - сказал Жуков.\r\nВ дальнейшем планируется выделить еще 1,5 млн гривен.\r\nВ то же время и.о. главы апарата отметил, что для 7 судей Антикоррупционного суда не хватает кабинетов.\r\nОн предлагает разместить их в офисах по адресу ул. Кривоноса, 2а.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 мая бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда.\r\nДо этого собрание судей Антикоррупционного суда после нескольких попыток не смогло избрать председателя суда