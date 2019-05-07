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07 мая 2019, вторник, 19:38 48
Судебная власть 2019-05-07T19:38:10+03:00
Українські Новини
На ремонт зданий для Антикоррупционного суда выделили 0,4 млн гривен

На ремонт зданий для Антикоррупционного суда выделили 0,4 млн гривен

Печерский суд Киева
Печерский суд Киева

Государственная судебная администрация выделила 0,4 млн гривен для ремонта помещений Печерского райсуда Киева для размещения в них Высшего антикоррупционного суда.

Об этом на собрании судей сказал исполняющий обязанности руководителя аппарата Антикоррупционного суда Алексей Жуков, передают Українськi Новини.

Он отметил, что Антикорруцпионный суд должен размещаться в зданиях по ул. Кривоноса, 2а и Преображенского,5, но эти помещения нуждаются в ремонте и реконструкции.

Таким образом, решено временно разместить Антикоррупционный суд в помещениях Печерского суда на ул. Крещатик и переулке Крестовом.

Эти помещения также нуждаются в ремонте.

"Судебной администрацией уже выделен транш средств в размере 400 тыс. гривен для проведения ремонтных работ в этих помещениях... Этих средств хватит только на начальный этап работ", - сказал Жуков.

В дальнейшем планируется выделить еще 1,5 млн гривен.

В то же время и.о. главы апарата отметил, что для 7 судей Антикоррупционного суда не хватает кабинетов.

Он предлагает разместить их в офисах по адресу ул. Кривоноса, 2а.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда.

До этого собрание судей Антикоррупционного суда после нескольких попыток не смогло избрать председателя суда

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