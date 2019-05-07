На ремонт будівель для Антикорупційного суду виділили 0,4 млн гривень

Державна судова адміністрація виділила 0,4 млн гривень для ремонту приміщень Печерського райсуду Києва для розміщення в них Вищого антикорупційного суду.

Про це на зборах суддів сказав виконуючий обов'язки керівника апарату Антикорупційного суду Олексій Жуков, передають Українські Новини.

Він зазначив, що антикорупційний суд повинен розміщуватися в будівлях по вул. Кривоноса, 2а і Преображенського, 5, але ці приміщення потребують ремонту і реконструкції.

Таким чином, вирішено тимчасово розмістити Антикорупційний суд у приміщеннях Печерського суду на вул. Хрещатик і провулку Хрестовому.

Ці приміщення також потребують ремонту.

"Судовою адміністрацією вже виділено транш коштів у розмірі 400 тис. гривень для проведення ремонтних робіт у цих приміщеннях... Цих коштів вистачить тільки на початковий етап робіт", - сказав Жуков.

Надалі планується виділити ще 1,5 млн гривень.

Водночас в.о. голови апарату зазначив, що для 7 суддів Антикорупційного суду не вистачає кабінетів.

Він пропонує розмістити їх в офісах за адресою вул. Кривоноса, 2а.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня колишня суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич була обрана головою Вищого антикорупційного суду.

До цього збори суддів Антикорупційного суду після кількох спроб не могли обрати голову суду