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07 травня 2019, вівторок, 19:38 16
Судова влада 2019-05-07T21:15:03+03:00
Українські Новини
На ремонт будівель для Антикорупційного суду виділили 0,4 млн гривень

На ремонт будівель для Антикорупційного суду виділили 0,4 млн гривень

Печерський суд Києва
Печерський суд Києва

Державна судова адміністрація виділила 0,4 млн гривень для ремонту приміщень Печерського райсуду Києва для розміщення в них Вищого антикорупційного суду.

Про це на зборах суддів сказав виконуючий обов'язки керівника апарату Антикорупційного суду Олексій Жуков, передають Українські Новини.

Він зазначив, що антикорупційний суд повинен розміщуватися в будівлях по вул. Кривоноса, 2а і Преображенського, 5, але ці приміщення потребують ремонту і реконструкції.

Таким чином, вирішено тимчасово розмістити Антикорупційний суд у приміщеннях Печерського суду на вул. Хрещатик і провулку Хрестовому.

Ці приміщення також потребують ремонту.

"Судовою адміністрацією вже виділено транш коштів у розмірі 400 тис. гривень для проведення ремонтних робіт у цих приміщеннях... Цих коштів вистачить тільки на початковий етап робіт", - сказав Жуков.

Надалі планується виділити ще 1,5 млн гривень.

Водночас в.о. голови апарату зазначив, що для 7 суддів Антикорупційного суду не вистачає кабінетів.

Він пропонує розмістити їх в офісах за адресою вул. Кривоноса, 2а.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня колишня суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич була обрана головою Вищого антикорупційного суду.

До цього збори суддів Антикорупційного суду після кількох спроб не могли обрати голову суду

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