Китайская корпорация обвиняет ДТЭК в махинациях с документами

Компания Sany Heavy Equipment (Китай) обвиняет энергохолдинг ДТЭК в использовании их документации с целью ввоза в Украину оборудования других китайских фирм.

Об этом в ходе интервью изданию "Экономическая правда" сообщил генеральный директор Sany Heavy Equipment Чжан Чжихон, передают Українські Новини.

"ДТЭК - крупная компания, но выглядит так, будто они ищут крашенную в кустарных условиях, дешевую технику в Китае. Была она старая или новая - не знаю. Факт в том, что на шахтах Китая такая не используется. Нам показалось, что они стали смотреть не на качество, а на цену. Особенно неприятным для нас было то, что эту технику они завезли в Украину и получили разрешение Государственной службы по вопросам труда (бывшая Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности) на эксплуатацию под нашими документами", - сказал он.

Также Чжихон отметил, что из-за повышенных требований к безопасности труда и оборудованию необходимо получать разрешение на эксплуатацию оборудования в Гоструда, для чего и использовались документы ООО "Сани Украина".

"Из-за этого у нас с ними начались очень серьезные конфликты. ООО "Сани Украина" судится с ними. В ближайшее время ожидаем решения суда, которое остановит разрешение Гоструда и обяжет их поднять оборудование на поверхность шахты. Они купили два комбайна, один из которых проработал у них месяц. С того момента мучаются, не могут наладить работу. Получилось, что ДТЭК купила хлам", - отметил он.

Также Чжихон добавил, что компания Sany вышла на украинский рынок в 2011 году и начала с сотрудничества с ДТЭК, поставляя проходческие комбайны.

Первый комбайн был поставлен на шахту "ДТЭК Комсомолец Донбасса" (Кировское, Донецкая область).

В 2017 году сотрудничество было остановлено, так как ДТЭК закупил проходческие комбайны по цене в 2 раза ниже, чем у Sany.

ООО "Сани Украина" занимается производством машин для добывающей промышленности и их оптовой торговлей.

Согласно данным государственного реестра юридических лиц, руководителем компании-победителя является Андрей Крикун, ее конечными бенефициарами - Виталий Кропачов, Ся Ху и Ху Ликсин.

Как сообщали Українські Новини, по мнению юриста-международника Андрея Бузарова, обвиняющие ДТЭК в монополизации поставок электроэнергии подменяют понятия.

Также Руководитель отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин заявил, что решение АМКУ предоставить компании ДТЭК разрешение на концентрацию "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" является обоснованным.