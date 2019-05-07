Из-за вражеских обстрелов на Донбассе ранен боец ООС

Украинский военный получил ранение в ходе операции Объединенных сил во вторник.\r\nОб этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, военный был ранен вследствие вражеских обстрелов.\r\nНа данный момент его доставили в медучреждение для лечения.\r\nКак сообщали Українські Новини, Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.\r\nТем временем, вчера под чередой обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных.\r\nПорошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева.