Из-за вражеских обстрелов на Донбассе ранен боец ООС

Украинский военный получил ранение в ходе операции Объединенных сил во вторник.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

По его словам, военный был ранен вследствие вражеских обстрелов.

На данный момент его доставили в медучреждение для лечения.

Как сообщали Українські Новини, Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.

Тем временем, вчера под чередой обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных.

Порошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева.