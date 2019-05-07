подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
07 мая 2019, вторник, 14:55 34
Общество 2019-05-07T14:55:46+03:00
Українські Новини
Из-за вражеских обстрелов на Донбассе ранен боец ООС

Из-за вражеских обстрелов на Донбассе ранен боец ООС

Украинский военный получил ранение в ходе операции Объединенных сил во вторник.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

По его словам, военный был ранен вследствие вражеских обстрелов.

На данный момент его доставили в медучреждение для лечения.

Как сообщали Українські Новини, Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.

Тем временем, вчера под чередой обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных.

Порошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева.

Больше новостей о: Ранение война на Донбассе

Архив
Новости
За пост главы Антикоррупционного суда соревнуются уже два кандидата 15:35
НСЖУ осудил обыск дома родителей журналиста Иванова 15:30
Борьба с коррупцией и деолигархизация: Еврокомиссар Хан озвучил требования к Зеленскому 15:24
Профессор Института журналистики Иванов заявляет о незаконных обысках и аресте счетов с иностранными грантами 15:19
Китайская корпорация обвиняет ДТЭК в махинациях с документами 15:18
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok