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07 мая 2019, вторник, 12:30 97
Космос 2019-05-07T12:31:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: пик метеоритного дождя Эта Аквариды

Фото дня: пик метеоритного дождя Эта Аквариды

Звездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/mikedoak
Звездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/mikedoak

В ночь с 6 на 7 мая в небе можно было наблюдать пик одного из самых красивых метеорных потоков Эта Аквариды.

В ясную погоду Эта Аквариды производят до 60 метеоров в час, что является одним из лучших показов года, пишет Severe Weather.

"Эта Аквариды - это крошки одной из самых известных комет- кометы Галлея. Поскольку комета окружает Солнце каждые 76 лет, она выпускает большое количество мелких пыльных частиц. На протяжении веков и тысячелетий эти частицы пыли образуют поток, называемый потоком метеоритов. Когда Земля проходит через поток в мае, частицы пыли попадают в нашу атмосферу и сгорают в качестве метеоров метеорного потока Эта Аквариды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Земля снова пройдет через тот же поток метеоритов в октябре, тогда мы увидим пыль кометы Галлея как метеорный поток Ориониды.

Звездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/mikedoakЗвездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/mikedoak

Звездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/sixteenth_manЗвездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/sixteenth_man

Звездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/sixteenth_manЗвездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/sixteenth_man

Звездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/caroline.ottesen92Звездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm/caroline.ottesen92

Как сообщали Українські Новини, 5 ноября прошел звездопад Тауриды.

20 октября звездопад Ориониды достиг пика.

 

 

 

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