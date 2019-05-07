Фото дня: пик метеоритного дождя Эта Аквариды

В ночь с 6 на 7 мая в небе можно было наблюдать пик одного из самых красивых метеорных потоков Эта Аквариды.\r\nВ ясную погоду Эта Аквариды производят до 60 метеоров в час, что является одним из лучших показов года, пишет Severe Weather.\r\n"Эта Аквариды - это крошки одной из самых известных комет- кометы Галлея. Поскольку комета окружает Солнце каждые 76 лет, она выпускает большое количество мелких пыльных частиц. На протяжении веков и тысячелетий эти частицы пыли образуют поток, называемый потоком метеоритов. Когда Земля проходит через поток в мае, частицы пыли попадают в нашу атмосферу и сгорают в качестве метеоров метеорного потока Эта Аквариды", - говорится в сообщении.\r\nТакже отмечается, что Земля снова пройдет через тот же поток метеоритов в октябре, тогда мы увидим пыль кометы Галлея как метеорный поток Ориониды.\r\nЗвездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm\/mikedoak\r\nЗвездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm\/sixteenth_man\r\nЗвездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm\/sixteenth_man\r\nЗвездопад Эта Аквариды. Фото: instagram.cоm\/caroline.ottesen92\r\nКак сообщали Українські Новини, 5 ноября прошел звездопад Тауриды.\r\n20 октября звездопад Ориониды достиг пика.\r\n \r\n \r\n