Прокурор Кіровоградської області Коваленко тримає готівкою десятки тисяч доларів та євро

Прокурор Кіровоградської області Анатолій Коваленко задекларував 2 667 698 гривень доходів, отриманих за 2018 рік.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією, заробітна плата Коваленка становила 815 526 гривень, дохід від відчуження нерухомого майна – 1 330 000 гривень, пенсія – 510 622 гривні, проценти від депозитів у банках – 220 гривень, використання банківської карти в межах встановленого кредитного ліміту – 11 322 гривні, бонус за користування банківською картою – 8 гривень.

Його дружина Анжеліка Коваленко задекларувала дохід від відчуження рухомого майна – 830 000 гривень, дивіденди – 690 000 гривень.

Він задекларував готівкою 67 000 євро, його дружина – 41 000 доларів.

Коваленко зберігає на депозитах у банках 13 877 гривень, 1 049 доларів і 590 євро.

У власності Коваленка квартира площею 60,1 кв. м в Олександрії Кіровоградської області, квартира площею 32,22 кв. м у Кропивницькому, земельну ділянку площею 1 000 кв. м, у його дружини – квартира площею 128,3 кв. м в Одесі.

Коваленко володіє автомобілем Volvo XC90 2012 року випуску, його дружина – автомобілем Volvo XC60 2017 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, голова Кіровоградської облради Чорноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів.

Також голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко задекларував 2 954 541 гривню доходів за 2018 рік.