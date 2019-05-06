Прокурор Кіровоградської області Коваленко тримає готівкою десятки тисяч доларів та євро

Прокурор Кіровоградської області Анатолій Коваленко задекларував 2 667 698 гривень доходів, отриманих за 2018 рік.\r\nПро це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з інформацією, заробітна плата Коваленка становила 815 526 гривень, дохід від відчуження нерухомого майна – 1 330 000 гривень, пенсія – 510 622 гривні, проценти від депозитів у банках – 220 гривень, використання банківської карти в межах встановленого кредитного ліміту – 11 322 гривні, бонус за користування банківською картою – 8 гривень.\r\nЙого дружина Анжеліка Коваленко задекларувала дохід від відчуження рухомого майна – 830 000 гривень, дивіденди – 690 000 гривень.\r\nВін задекларував готівкою 67 000 євро, його дружина – 41 000 доларів.\r\nКоваленко зберігає на депозитах у банках 13 877 гривень, 1 049 доларів і 590 євро.\r\nУ власності Коваленка квартира площею 60,1 кв. м в Олександрії Кіровоградської області, квартира площею 32,22 кв. м у Кропивницькому, земельну ділянку площею 1 000 кв. м, у його дружини – квартира площею 128,3 кв. м в Одесі.\r\nКоваленко володіє автомобілем Volvo XC90 2012 року випуску, його дружина – автомобілем Volvo XC60 2017 року випуску.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова Кіровоградської облради Чорноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів.\r\nТакож голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко задекларував 2 954 541 гривню доходів за 2018 рік.