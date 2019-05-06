Возможную вербовку детей боевиками расследует Генпрокуратура

Генеральная прокуратура расследует возможную вербовку детей боевиками.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Управление по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генпрокуратуры на основании публикации "Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризуют детей", размещенной 5 мая в интернет-издании "Украинская правда", начало уголовное производство.

Дело открыто по ч. 1 ст . 258-1 (вовлечение в совершение террористического акта), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации), ч. 2 ст. 258-4 (содействие совершению террористического акта), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Установлено, что в нарушение норм международного права, а также законов и обычаев войны представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" при финансовой и организационной поддержке России через военные лагеря и псевдопатриотические клубы готовят детей к боевым действиям, воспитывая их в духе идеологии сепаратизма и "русского мира".

В соответствии со ст. 47, 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Оккупационное государство может привлекать к принудительным работам только лиц, находящихся под защитой, которым исполнилось 18 лет, и только к работе, необходимой для обеспечения потребностей оккупационной армии или для надлежащего обеспечения населения оккупированной страны коммунальными услугами, продуктами питания, жильем, одеждой, транспортом и медицинскими услугами.

Лица, находящиеся под защитой, не могут принуждаться к выполнению любой работы, которая предусматривала бы их участие в военных операциях.

Кроме того, боевики не могут требовать от таких лиц применять силу для обеспечения безопасности помещений, где они выполняют порученную им работу.

Также подпунктом ХХVI пункта "в" статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда предусмотрено, что набор или вербовка детей младше 15 лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях является военным преступлением.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных вопиющих правонарушений.

Отмечается, что полученные доказательства нарушений Россией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновцах вербовщицу "ДНР" заочно приговорили к 10 годам тюрьмы.

2 мая главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Россия активизировала усилия по принудительному предоставлению российского гражданства боевикам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

В СБУ заявили, что спецслужбы РФ пытаются завербовать 90% украинцев, работающих в России.