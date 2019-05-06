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06 мая 2019, понедельник, 14:51 416
Происшествия 2019-05-06T14:52:05+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать взрыв у Arena-City в Киеве

Полиция начала расследовать взрыв у Arena-City в Киеве

Полиция расследует взрыв у офисного центра Arena-City в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бассейной прогремел взрыв.

Отмечается, что камеры наблюдения зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла ее.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Полиции намерена установить и задержать причастную к правонарушению женщину.

Напомним, в центре Киева в ТРЦ прогремел взрыв.

Ранее в Киевской области в доме взорвался тротил: есть погибший и трое раненых.

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