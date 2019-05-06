Полиция начала расследовать взрыв у Arena-City в Киеве

Полиция расследует взрыв у офисного центра Arena-City в центре Киева.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бассейной прогремел взрыв.\r\nОтмечается, что камеры наблюдения зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла ее.\r\nРешается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.\r\nПолиции намерена установить и задержать причастную к правонарушению женщину.\r\nНапомним, в центре Киева в ТРЦ прогремел взрыв.\r\nРанее в Киевской области в доме взорвался тротил: есть погибший и трое раненых.