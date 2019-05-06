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06 травня 2019, понеділок, 14:51 31
Події 2019-05-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати вибух у Arena-City в Києві

Поліція почала розслідувати вибух у Arena-City в Києві

Поліція розслідує вибух біля офісного центру Arena-City в центрі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з ним, до чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній прогримів вибух.

В результаті події ніхто не постраждав, на місці працюють слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Зазначається, що камери спостереження зафіксували, як жінка зайшла в перехід і розлила невідому суміш, а потім підпалила її.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Поліції має намір встановити і затримати причетну до правопорушення жінку.

Нагадаємо, в центрі Києва в ТРЦ прогримів вибух.

Раніше в Київській області в будинку вибухнув тротил: є загиблий та троє поранених.

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