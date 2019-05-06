Поліція почала розслідувати вибух у Arena-City в Києві

Поліція розслідує вибух біля офісного центру Arena-City в центрі Києва.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, до чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній прогримів вибух.\r\nВ результаті події ніхто не постраждав, на місці працюють слідчо-оперативна група і вибухотехніки.\r\nЗазначається, що камери спостереження зафіксували, як жінка зайшла в перехід і розлила невідому суміш, а потім підпалила її.\r\nВирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\nПоліції має намір встановити і затримати причетну до правопорушення жінку.\r\nНагадаємо, в центрі Києва в ТРЦ прогримів вибух.\r\nРаніше в Київській області в будинку вибухнув тротил: є загиблий та троє поранених.