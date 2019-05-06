В центре Киева в ТРЦ прогремел взрыв

В понедельник, 6 мая, в самом центре Киева прогремел взрыв. Все произошло в арке "Арена Сити" со стороны PinchukArtCentre, что находится по адресу улица Бассейная, 2а. В результате случившегося, к счастью, никто не пострадал.

Взрыв прогремел около 11:20. Об этом Информатор сообщает с места.

Очевидцы рассказывают, что видели, как мужчина положил в арке какие-то вещи, поджег их и убежал. Огонь потушили охранники БЦ. После взрыва территорию заполнил едкий дым. На месте взрыва лежали обгоревшие личные вещи, в частности, дезодорант, сумка, очки, перчатки и прочее.

По состоянию на 11:30 на место прибыли спасательные службы. Они оградили территорию, где произошел взрыв. Детали случившегося устанавливаются.

Как рассказали позже работники БЦ, посмотрев видео по камерам, поджигателем была женщина в красной куртке. Она сначала разлила что-то на вещи, а после — подожгла их. На месте работают правоохранители, они и будут выяснять, кто и зачем это сделал.

Ранее в Киевской области в доме взорвался тротил: есть погибший и трое раненых.