В Киевской области в доме взорвался тротил: есть погибший и трое раненых

Мужчина погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва устройства из тротиловых шашек в частном доме в селе Вольное в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"На Киевщине от взрыва тротила погиб 26-летний мужчина. Взрыв произошел в одном из частных домов села Вольное Макаровского района. Еще трое местных жителей 21-, 27- и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу", - сказано в нем.

Установлено, что 4 товарища собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат.

От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 г тротила.

При проведении осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 г и 4 запала к гранатам.

До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.

Ранее в Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом.