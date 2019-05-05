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05 мая 2019, воскресенье, 12:28 93
Происшествия 2019-05-05T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области в доме взорвался тротил: есть погибший и трое раненых

В Киевской области в доме взорвался тротил: есть погибший и трое раненых

На Киевщине от взрыва тротила погиб 26-летний мужчина. Фото: kv.npu.gov.ua
На Киевщине от взрыва тротила погиб 26-летний мужчина. Фото: kv.npu.gov.ua

Мужчина погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва устройства из тротиловых шашек в частном доме в селе Вольное в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"На Киевщине от взрыва тротила погиб 26-летний мужчина. Взрыв произошел в одном из частных домов села Вольное Макаровского района. Еще трое местных жителей 21-, 27- и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу", - сказано в нем.

Установлено, что 4 товарища собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат.

От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 г тротила.

При проведении осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 г и 4 запала к гранатам.

До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.

Ранее в Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом.

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