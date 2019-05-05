В Киевской области в доме взорвался тротил: есть погибший и трое раненых

Мужчина погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва устройства из тротиловых шашек в частном доме в селе Вольное в Киевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Киевской области, передают Українськi Новини.\r\n"На Киевщине от взрыва тротила погиб 26-летний мужчина. Взрыв произошел в одном из частных домов села Вольное Макаровского района. Еще трое местных жителей 21-, 27- и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу", - сказано в нем.\r\nУстановлено, что 4 товарища собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат.\r\nОт неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 г тротила.\r\nПри проведении осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 г и 4 запала к гранатам.\r\nДо этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.\r\nРанее в Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом.