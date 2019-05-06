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06 мая 2019, понедельник, 12:47 614
Азия 2019-05-06T12:47:41+03:00
Українські Новини
В сети появилось видео, как сотрудники "Шереметьево" смеются над горящим самолетом

В сети появилось видео, как сотрудники "Шереметьево" смеются над горящим самолетом

В Сети появилось видео циничной реакции сотрудников московского аэропорта "Шереметьево" на кадры посадки загоревшегося лайнера Sukhoi Superjet 100. Видео опубликовано на странице "Вашингтонский обком" в Twitter.

На видео можно увидеть, как один из сотрудников снимает на смартфон запись с камеры видеонаблюдения.

На фоне слышны голоса: "Нормально полыхает-то", "Если он так сел, значит, там пострадали", "нормально он сел – с огоньком", – говорят сотрудники на фоне смеха.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее сообщалось, что погиб 41 человек.

Больше новостей о: Пожар Аэропорт "Шереметьево" пожар в самолете Цинизм

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