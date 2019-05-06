В сети появилось видео, как сотрудники "Шереметьево" смеются над горящим самолетом

В Сети появилось видео циничной реакции сотрудников московского аэропорта "Шереметьево" на кадры посадки загоревшегося лайнера Sukhoi Superjet 100. Видео опубликовано на странице "Вашингтонский обком" в Twitter.

На видео можно увидеть, как один из сотрудников снимает на смартфон запись с камеры видеонаблюдения.

Реакция сотрудников Шереметьево на видео посадки самолета.

"С огоньком сел, гы-гы-гы" pic.twitter.com/K9V1QjBzmq — Вашингтонский Обком (@_Fashington) 6 мая 2019 г.

На фоне слышны голоса: "Нормально полыхает-то", "Если он так сел, значит, там пострадали", "нормально он сел – с огоньком", – говорят сотрудники на фоне смеха.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее сообщалось, что погиб 41 человек.