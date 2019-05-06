Рейс з Києва в Ужгород закривають через 2 місяці з дня запуску

Авіакомпанія "Мотор Січ" (Запоріжжя) має намір скасувати рейс "Київ - Львів - Ужгород" з 17 травня, яким було відновлено регулярне сполучення з аеропортом "Ужгород".\r\nПро це Українським Новинам повідомила представник авіакомпанії.\r\nЗа даними системи бронювання, замовлення квитків за цим напрямком після 10 травня стало неможливим.\r\n"Тому що після 10 травня рейс більше не виконується", - пояснили в авіакомпанії.\r\nІнших подробиць представник не надала.\r\nПри цьому на питання про можливе відновлення рейсу в майбутньому вона відповіла, що "все можливо".\r\nРейси за маршрутом "Київ - Львів - Ужгород" виконуються у п'ятницю.\r\nВодночас Україна і Словаччина мають намір визначити умови використання частини повітряного простору Словаччини для виконання польотів з аеропорту "Ужгород" .\r\nПри виконанні рейсів з Ужгорода літакам необхідно порушувати повітряний простір Словаччини, що регулювалося двостороннім договором до 2016 року.\r\nУмовою відновлення авіасполучення було отримання сертифікату Європейського агентства з безпеки польотів (EASA).\r\nУ грудні 2018 EASA надала "Украероруху" сертифікат відповідності нормам ЄС.\r\nСертифікат EASA засвідчує відповідність "Украероруху" нормам ЄС і є підставою для одержання прав від словацької сторони для надання послуг з обслуговування повітряного руху в частині повітряного простору Словаччини, яка необхідна для маневрування повітряних суден, які будуть виконувати операції на аеродромі "Ужгород" за правилами польотів за приладами.\r\nРаніше авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 3 з 40 рейсів "Херсон – Стамбул" в травні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Європі скасували понад 700 рейсів з-за страйку в авіакомпанії.