Рейс з Києва в Ужгород закривають через 2 місяці з дня запуску

Авіакомпанія "Мотор Січ" (Запоріжжя) має намір скасувати рейс "Київ - Львів - Ужгород" з 17 травня, яким було відновлено регулярне сполучення з аеропортом "Ужгород".

Про це Українським Новинам повідомила представник авіакомпанії.

За даними системи бронювання, замовлення квитків за цим напрямком після 10 травня стало неможливим.

"Тому що після 10 травня рейс більше не виконується", - пояснили в авіакомпанії.

Інших подробиць представник не надала.

При цьому на питання про можливе відновлення рейсу в майбутньому вона відповіла, що "все можливо".

Рейси за маршрутом "Київ - Львів - Ужгород" виконуються у п'ятницю.

Водночас Україна і Словаччина мають намір визначити умови використання частини повітряного простору Словаччини для виконання польотів з аеропорту "Ужгород" .

При виконанні рейсів з Ужгорода літакам необхідно порушувати повітряний простір Словаччини, що регулювалося двостороннім договором до 2016 року.

Умовою відновлення авіасполучення було отримання сертифікату Європейського агентства з безпеки польотів (EASA).

У грудні 2018 EASA надала "Украероруху" сертифікат відповідності нормам ЄС.

Сертифікат EASA засвідчує відповідність "Украероруху" нормам ЄС і є підставою для одержання прав від словацької сторони для надання послуг з обслуговування повітряного руху в частині повітряного простору Словаччини, яка необхідна для маневрування повітряних суден, які будуть виконувати операції на аеродромі "Ужгород" за правилами польотів за приладами.

Раніше авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 3 з 40 рейсів "Херсон – Стамбул" в травні.

Як повідомляли Українські Новини, в Європі скасували понад 700 рейсів з-за страйку в авіакомпанії.