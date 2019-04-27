Три рейса из Херсона в Стамбул отменили в мае

Авиакомпания Turkish Airlines отменила 3 из 40 рейсов "Херсон – Стамбул" в мае.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель аэропорта "Херсон".

Сообщается, что отмена вылетов связана с временной приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX после катастрофы пассажирского самолета этой модели в Эфиопии.

Также по словам директора аэропорта Виталия Кучерука, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) уведомила аэропорт "Херсон" об отмене дневных рейсов из Херсона в Киев с середины мая по середину июля.

На рейсах "Херсон – Киев" использовались самолеты Boeing 737 MAX.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что в 2019 Turkish Airlines запустит прямой рейс из Киева в Бодрум.

Из Николаева начал летать рейс в Шарм-Эль-Шейх.

Ранее турецкая авиакомпания отменила 3 рейса в Украину, 150 человек не могли попасть домой.