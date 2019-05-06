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06 мая 2019, понедельник, 11:23 2001
Силовые структуры 2019-05-06T11:24:21+03:00
Українські Новини
Рубан вернулся в Украину

Рубан вернулся в Украину

Владимир Рубан. Фото: facebook.com/volodymyr.ruban
Владимир Рубан. Фото: facebook.com/volodymyr.ruban

Глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан вернулся в Украину с Польши.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

"Он уже давно в Киеве", - сказал он.

При этом адвокат не уточнил конкретную дату его возвращения из-за границы.

Рыбин добавил, что 7 мая Рубан и защита намерены принять участие в судебном заседании по его делу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее, Рубан, обвиняемый в терроризме, выехал за пределы Украины.

Госпогранслужба отказалась рассказать, как выехал Рубан.

Обвиняемые в терроризме народный депутат и герой Украины Надежда Севченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан - на свободе. Их отпустили в зале Броварского межрайонного суда в связи с истечением срока ареста. Новую меру пресечения суд не успел избрать.

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