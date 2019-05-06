Глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан вернулся в Украину с Польши.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил его адвокат Валентин Рыбин.\r\n"Он уже давно в Киеве", - сказал он.\r\nПри этом адвокат не уточнил конкретную дату его возвращения из-за границы.\r\nРыбин добавил, что 7 мая Рубан и защита намерены принять участие в судебном заседании по его делу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее, Рубан, обвиняемый в терроризме, выехал за пределы Украины.\r\nГоспогранслужба отказалась рассказать, как выехал Рубан.\r\nОбвиняемые в терроризме народный депутат и герой Украины Надежда Севченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан - на свободе. Их отпустили в зале Броварского межрайонного суда в связи с истечением срока ареста. Новую меру пресечения суд не успел избрать.