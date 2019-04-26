Рубан выехал в Польшу, - источник

Глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, обвиняемый в терроризме, выехал за пределы Украины.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он свободный человек. К нему не применена мера пресечения", - сказал он.

Собеседник не уточнил, когда именно Рубан покинул пределы Украины.

В то же время, адвокат Рубана Валентин Рыбин уверен, что его клиент вернется в Украину из-за границы к судебному заседанию, которое состоится 7 мая. Об этом он сказал Українським Новинам.

"Он имеет полное право выезжать за границу, поскольку к нему не применена никакая мера пресечения. Насколько я знаю, у него дети учатся за границей... я уверен, что Владимир Рубан вернется к заседанию суда", - сказал он.

По его словам, в этой ситуации нет ничего удивительного, поскольку Рубан имел на выезд за границу законные основания.

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Источник в правоохранительных органах сообщил "Українським Новинам", что Владимир Рубан выехал в Польшу.

Собеседник уточнил, что Рубан покинул пределы Украины и выехал в Польшу.

По его словам, за границей учатся его дети.

Как сообщали Українськi Новини, в ГПУ объяснили, почему освободили Савченко и Рубана.

Тем временем, прокуроры обвиняли Савченко и Рубана в том, что те хотели обстрелять Верховную Рады с баржи и сбежать в гибропарк на скутерах. Они даже припрятали целый арсенал оружия и боеприпасов - 4 миномета и 4 гранатомета. Поэтому Савченко и Рубана более года держали под арестом.

Ранее Верховный суд передал дело Савченко и Рубана в Соломенский райсуд Киева.