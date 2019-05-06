НБУ продолжает пополнять резервы скупая валюту на межбанке

В апреле чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 300 млн долларов.\r\nОб этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что на валютном рынке в апреле сохранялась благоприятная ситуация.\r\nПредложение иностранной валюты от клиентов банков преобладал над спросом на нее, в частности благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ.\r\nВ результате на валютном рынке в течение большей части месяца превалировал ревальвационный тренд - гривна укрепилась на 2.3% м\/м к доллару и 3.1% м\/м к евро.\r\nНациональный банк осуществлял интервенции на валютном рынке с целью пополнения международных резервов и сглаживания чрезмерных колебаний на рынке.\r\nПо итогам месяца положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило почти 300 млн долларов.\r\nВ январе-марте чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 625 млн долларов.\r\nВ 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 мая, на 7,67 коп. до 26,4805 UAH\/USD.\r\nДефицит текущего счета платежного баланса в марте составил 650 млн долларов или 4.7% от ВВП (в марте прошлого года - 712 млн долларов или 6.8% от ВВП).