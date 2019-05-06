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06 мая 2019, понедельник, 08:58 128
Финансы 2019-05-06T09:02:11+03:00
Українські Новини
НБУ продолжает пополнять резервы скупая валюту на межбанке

НБУ продолжает пополнять резервы скупая валюту на межбанке

В апреле чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 300 млн долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, передают Українські Новини.

Отмечается, что на валютном рынке в апреле сохранялась благоприятная ситуация.

Предложение иностранной валюты от клиентов банков преобладал над спросом на нее, в частности благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ.

В результате на валютном рынке в течение большей части месяца превалировал ревальвационный тренд - гривна укрепилась на 2.3% м/м к доллару и 3.1% м/м к евро.

Национальный банк осуществлял интервенции на валютном рынке с целью пополнения международных резервов и сглаживания чрезмерных колебаний на рынке.

По итогам месяца положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило почти 300 млн долларов.

В январе-марте чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 625 млн долларов.

В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 мая, на 7,67 коп. до 26,4805 UAH/USD.

Дефицит текущего счета платежного баланса в марте составил 650 млн долларов или 4.7% от ВВП (в марте прошлого года - 712 млн долларов или 6.8% от ВВП).

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