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06 мая 2019, понедельник, 08:45 349
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Українські Новини
Инаугурации 19 мая не помешает день жертв репрессий, поскольку раньше он совпадал с Днем Европы, - советник Зе

Инаугурации 19 мая не помешает день жертв репрессий, поскольку раньше он совпадал с Днем Европы, - советник Зеленского

Андрей Герус. Фото: rbc.ua
Андрей Герус. Фото: rbc.ua

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус, ранее объявленный членом команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по энергетике, считает, что проведению инаугурации 19 мая не помешает день жертв репрессий, поскольку раньше он совпадал с Днем Европы.

"Третья суббота мая - День Европы в Украине. В прошлом году празднование дня Европы растянулось на 18-20 мая. Были фестивали, соревнования, турниры, концерты, в том числе организованные министерствами и различными администрациями. Многие из тех концертов проходили и в день памяти жертв политических репрессий - 20 мая 2018", - утверждает он.

Тогда, по словам Геруса, не предпринимались попытки отменить или перенести проведение этих мероприятий на другие дни. 

"Никто из сегодняшних морализаторов не были замечены в попытках остановить празднования и музыкальные концерты. Никаких фейсбук-постов, никаких заявлений. А вот для процедуры демократической смены Президента им этот день плохой", - утверждает Герус.

Напомним, ранее Герус рассказал, как будет устанавливаться цена газа для населения при Зеленском.

Больше новостей о: Инаугурация День Европы Андрей Герус Владимир Зеленский

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