Украина надеется, что Совет Европы не пойдет на уступки РФ, - МИД

Украина надеется, что Совет Европы будет верен своим принципам в вопросе агрессии России против Украины.

Об этом говорится в обращении Министерства иностранных дел к совету по случаю его 70-летия, передают Українськi Новини.

"Этот кризис стал настоящим вызовом для организации и поставил ее перед выбором - остаться верной собственным ценностям и принципам или поддаться на шантаж и угрозы и поставить под сомнение полученные за 70 лет доверие и авторитет. Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии", - сказано в нем.

Также МИД подчеркнул, что Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории государства, включая временно оккупированные территории, а также будет активно противодействовать попыткам разрушить организацию.

Отмечается, что за 70 лет деятельности Совет Европы достиг выдающихся результатов в защите демократических европейских идеалов и принципов.

Как сообщали Українськi Новини, советники Зеленского Данилюк и Руслан Рябошапка провели встречу с послами стран-членов ЕС. Также советник Зеленского назвал приоритет новоизбранного Президента во внешней политике.