Україна сподівається, що Рада Європи не піде на поступки РФ, - МЗС

Україна сподівається, що Рада Європи буде вірною своїм принципам у питанні агресії Росії проти України.

Про це йдеться у зверненні Міністерства закордонних справ до ради з нагоди її 70-річчя, передають Українські Новини.

"Ця криза стала справжнім викликом для організації і поставила її перед вибором - залишитися вірною власним цінностям і принципам або піддатися на шантаж і погрози і поставити під сумнів отримані за 70 років довіру і авторитет. Україна сподівається, що за десятиліття роботи і випробувань Рада Європи отримала досить сили і здорового глузду, щоб і надалі залишатися взірцем демократії", - сказано в ньому.

Також МЗС наголосило, що Україна зі свого боку залишається відданою взятим на себе в рамках Ради Європи зобов'язанням, продовжить захищати права і свободи кожної людини і громадянина на території держави, включаючи тимчасово окуповані території, а також буде активно протидіяти спробам зруйнувати організацію.

Зазначається, що за 70 років діяльності Рада Європи досягла видатних результатів у захисті демократичних європейських ідеалів і принципів.

Як повідомляли Українські Новини, радники Зеленського Данилюк і Руслан Рябошапка провели зустріч з послами країн-членів ЄС. Також радник Зеленського назвав пріоритет новообраного Президента у зовнішній політиці.