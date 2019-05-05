Сегодня Антипасха: традиции и значение праздника

Сегодня, 5 мая, православные христиане отмечают Антипасху – праздник, в который вспоминают прошедшую Пасху. В народе он также известен с названием Красная горка и берет свое начало с давних времен. О празднике и его традициях расскажут Українські Новини.

Название "Антипасха" буквально можно перевести как "противоположное Пасхе", однако его сутью как раз-таки является обращение мыслей к великому празднику, который отмечался ровно неделю назад.

Именно из-за привязанности к Пасхе, праздник не имеет установленной ежегодной даты и меняется в зависимости от дня празднования Воскресения Господнего, выпадая на следующее воскресенье после него.

В Красную горку славяне устраивали настоящие гуляния и позиционировали день как один из праздников весны, берущий корни из язычества. Однако в современности он потерял большинство старых традиций как, например, разведение костра, встречу рассвета, хороводы, хождение по соседским дворам с песнями, "смотрины невест" и другие.

Однако некоторые все еще живут – праздничные семейные трапезы, часто даже с пасхальными яйцами среди блюд, а также начало поминальных дней, в которые принято почитать усопших и заботиться о месте их упокоения.

При этом с Антипасхи возобновляется проведение церемоний венчания. В период Пасхи не желательно устраивать свадебные церемонии, а с Красной горки они возобновлялись, хоть многие и предпочитали подождать подольше.

Издавна день был праздником веселых гуляний в больших компаниях как среди молодежи, так и взрослых людей, навещавших в этот день соседей, напевая частушки и заводя танцы. Более того, верили, что те, кто игнорирует праздничные традиции, наживет себе беду в семейной жизни.

С помощью застолий и плясок народ отдыхал от души перед началом нелегкого периода работы в поле.

Как сообщали Українські Новини, ПЦУ призывает в поминальные дни отказаться от искусственных цветов.

Ранее, 28 апреля, православные христиане отметили Пасху.