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04 мая 2019, суббота, 20:07 304
Общество 2019-05-04T20:08:26+03:00
Українські Новини
Одесса выделила матпомощь для семей пленных в РФ моряков

Одесса выделила матпомощь для семей пленных в РФ моряков

Пленные украинские моряки. Фото:
Пленные украинские моряки. Фото: "Громадське"

Департамент социальной политики Одесской областной государственной администрации выделил по 110 тыс. гривен единоразовой материальной помощи для семей украинских пленных моряков в России, срок содержания под стражей которых в России хотят продлить.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации.

Сообщается, что единоразовую материальную помощь выделили семьям военнослужащих Военно-морских сил Украины и Службы безопасности, входивших в состав экипажей кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Как сообщали Українськi Новини, Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по захвату украинских моряков.

25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными. 

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