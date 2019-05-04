Одесса выделила матпомощь для семей пленных в РФ моряков

Департамент социальной политики Одесской областной государственной администрации выделил по 110 тыс. гривен единоразовой материальной помощи для семей украинских пленных моряков в России, срок содержания под стражей которых в России хотят продлить.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации.

Сообщается, что единоразовую материальную помощь выделили семьям военнослужащих Военно-морских сил Украины и Службы безопасности, входивших в состав экипажей кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Как сообщали Українськi Новини, Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по захвату украинских моряков.

25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными.