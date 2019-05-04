Под Черновцами мать и подросток побили полицейского за замечание о курении возле больницы

Подросток с матерью напали на полицейского из-за замечания о курении в Черновицкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, инцидент произошел 3 мая в поселке Кельменци.\r\nВо время выполнения служебных обязанностей 2 участковых офицеров полиции заметили возле центральной районной больницы 17-летнего местного жителя, который курил сигареты.\r\nЧтобы прекратить нарушение запрета курения в общественных местах, полицейские сделали парню замечание, и он прекратил курить.\r\nЧерез некоторое время подросток вместе с 36-летней матерью подошли к одному из участковых и начали нецензурно ругаться из-за сделанного замечания.\r\nПри этом парень напал сзади на правоохранителя, а женщина била его руками по голове.\r\nВ результате противоправных действий злоумышленников милиционер получил телесные повреждения в виде осаждения левой половины лица и мягких тканей затылка.\r\nПо факту нападения на участкового следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Житомире женщина разбила полицейскому голову бутылкой за замечание.\r\nРанее в Киеве пьяный мужчина ранил ножом в грудь полицейского.