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04 мая 2019, суббота, 18:21 189
Происшествия 2019-05-04T18:21:01+03:00
Українські Новини
Под Черновцами мать и подросток побили полицейского за замечание о курении возле больницы

Под Черновцами мать и подросток побили полицейского за замечание о курении возле больницы

Подросток с матерью напали на полицейского из-за замечания о курении в Черновицкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно ему, инцидент произошел 3 мая в поселке Кельменци.

Во время выполнения служебных обязанностей 2 участковых офицеров полиции заметили возле центральной районной больницы 17-летнего местного жителя, который курил сигареты.

Чтобы прекратить нарушение запрета курения в общественных местах, полицейские сделали парню замечание, и он прекратил курить.

Через некоторое время подросток вместе с 36-летней матерью подошли к одному из участковых и начали нецензурно ругаться из-за сделанного замечания.

При этом парень напал сзади на правоохранителя, а женщина била его руками по голове.

В результате противоправных действий злоумышленников милиционер получил телесные повреждения в виде осаждения левой половины лица и мягких тканей затылка.

По факту нападения на участкового следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Житомире женщина разбила полицейскому голову бутылкой за замечание.

Ранее в Киеве пьяный мужчина ранил ножом в грудь полицейского.

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