В центре Киева водителя Renault едва не убило падающим деревом

Сегодня вечером, 3 мая, в центре Киева во время бури на автомобиль рухнуло дерево. В результате инцидента пострадал водитель, он был госпитализирован. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что инцидент произошел по адресу улица Лаврская,19 около 19:00.

Как сообщила жена пострадавшего, мужчина стоял рядом с припаркованным авто Renault Laguna во время непогоды. В какой-то момент часть дерева откололась и упала на землю.

При этом дерево задело машину и мужчину. Очевидцы вызвали медиков и спасателей, а сами помогли мужчине выбраться из под завала. Помощь сотрудников ГосЧС не понадобилась. Явных травм у пострадавшего не было, но он жаловался на боль в ребрах, его госпитализировали в больницу.

Падение дерева на машину в Киеве. Фото: Информатор

Отмечается, что во время падения дерево также оборвало подвесы контактной линии троллейбусов. В связи с этим на место вызвали коммунальщиков, которые будут ликвидировать последствия случившегося. На месте работали медики, спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщали Українські Новини, дети были травмированы из-за падения дерева на маршрутку в Николаеве.

Ранее в Винницкой области уже второй человек погиб из-за упавшего дерева.