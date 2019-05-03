В центре Киева водителя Renault едва не убило падающим деревом

Сегодня вечером, 3 мая, в центре Киева во время бури на автомобиль рухнуло дерево. В результате инцидента пострадал водитель, он был госпитализирован. Об этом сообщает Информатор.\r\nТак, сообщается, что инцидент произошел по адресу улица Лаврская,19 около 19:00.\r\nКак сообщила жена пострадавшего, мужчина стоял рядом с припаркованным авто Renault Laguna во время непогоды. В какой-то момент часть дерева откололась и упала на землю.\r\nПри этом дерево задело машину и мужчину. Очевидцы вызвали медиков и спасателей, а сами помогли мужчине выбраться из под завала. Помощь сотрудников ГосЧС не понадобилась. Явных травм у пострадавшего не было, но он жаловался на боль в ребрах, его госпитализировали в больницу.\r\nПадение дерева на машину в Киеве. Фото: Информатор\r\nОтмечается, что во время падения дерево также оборвало подвесы контактной линии троллейбусов. В связи с этим на место вызвали коммунальщиков, которые будут ликвидировать последствия случившегося. На месте работали медики, спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.\r\nКак сообщали Українські Новини, дети были травмированы из-за падения дерева на маршрутку в Николаеве.\r\nРанее в Винницкой области уже второй человек погиб из-за упавшего дерева.