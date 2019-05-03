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03 травня 2019, пʼятниця, 22:15 18
Події 2019-05-03T23:30:02+03:00
Українські Новини
У центрі Києва водія Renault ледь не вбило падаючим деревом

У центрі Києва водія Renault ледь не вбило падаючим деревом

Падіння дерева на машину у Києві. Фото: Інформатор
Падіння дерева на машину у Києві. Фото: Інформатор

Сьогодні ввечері, 3 травня, в центрі Києва під час бурі на автомобіль впало дерево. В результаті інциденту постраждав водій, він був госпіталізований. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що інцидент стався за адресою вулиця Лаврська,19 близько 19:00.

Як повідомила дружина постраждалого, чоловік стояв поруч з припаркованим авто Renault Laguna під час негоди. У якийсь момент відкололася частина дерева і впала на землю.

При цьому дерево зачепило автівку і чоловіка. Очевидці викликали медиків і рятувальників, а самі допомогли чоловікові вибратися з-під завалу. Допомога співробітників ДСНС не знадобилася. Явних травм у потерпілого не було, але він скаржився на біль в ребрах, його госпіталізували в лікарню.

Падіння дерева на машину у Києві. Фото: ІнформаторПадіння дерева на машину у Києві. Фото: Інформатор

Наголошується, що під час падіння дерево також обірвало підвіси контактної лінії тролейбусів. У зв'язку з цим на місце викликали комунальників, які будуть ліквідувати наслідки того, що сталося. На місці працювали медики, рятувальники, патрульні та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, дітей було травмовано через падіння дерева на маршрутку в Миколаєві.

Раніше у Вінницькій області вже друга людина загинула через дерево, що впало.

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