На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу

На следующей неделе, 6-12 мая, в Украине будет один выходной день посреди недели и рабочая суббота.\r\nОб этом говорится в решении Кабмина о переносе рабочих дней в 2019 году.\r\nТак, выходным на государственном уровне установлено 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы).\r\nТакже, согласно распоряжению, руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, которые устанавливали 30 апреля выходным, могут его отработать в субботу, 11 мая.\r\nСогласно постановлению Кабмина, такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней, заблаговременному планированию работниками своего отдыха и досуга, не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, а также не повлечет изменений по фонду заработной платы, объемов производства, поступлений бюджетных средств.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.\r\n4 мая в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.