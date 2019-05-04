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04 мая 2019, суббота, 06:30 2639
Жизнь 2019-05-04T06:32:40+03:00
Українські Новини
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу

На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу

Отдых. Фото: pixabay.com
Отдых. Фото: pixabay.com

На следующей неделе, 6-12 мая, в Украине будет один выходной день посреди недели и рабочая суббота.

Об этом говорится в решении Кабмина о переносе рабочих дней в 2019 году.

Так, выходным на государственном уровне установлено 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы).

Также, согласно распоряжению, руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, которые устанавливали 30 апреля выходным, могут его отработать в субботу, 11 мая.

Согласно постановлению Кабмина, такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней, заблаговременному планированию работниками своего отдыха и досуга, не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, а также не повлечет изменений по фонду заработной платы, объемов производства, поступлений бюджетных средств.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

4 мая в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

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