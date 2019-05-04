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04 травня 2019, субота, 06:30 55
Життя 2019-07-15T04:08:33+03:00
Українські Новини
Наступного тижня українці будуть відпочивати в четвер і працювати в суботу

Наступного тижня українці будуть відпочивати в четвер і працювати в суботу

Відпочинок. Фото: pixabay.com
Відпочинок. Фото: pixabay.com

На наступному тижні, 6-12 травня, в Україні буде один вихідний день серед тижня і робоча субота.

Про це йдеться у рішенні Кабміну про перенесення робочих днів у 2019 році.

Так, вихідним на державному рівні встановлено 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).

Також, згідно з розпорядженням, керівники підприємств, установ і організацій, в яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, які встановлювали 30 квітня вихідним, можуть її відпрацювати у суботу, 11 травня.

Згідно з постановою Кабміну, таке перенесення буде сприяти раціональному використанню робочих днів, завчасному плануванню працівниками свого відпочинку і дозвілля, не призведе до зменшення тривалості робочого часу впродовж року, а також не спричинить змін фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.

4 травня у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

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