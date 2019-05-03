В Индии из-за разрушительного циклона "Фанни" погибли три человека, - СМИ

В Индии из-за мощного циклона "Фанни", который обрушился на восточное побережье страны сегодня утром, погибли три человека. Об этом сообщает CGTN.

Так, местные СМИ сообщают, что чиновники штата заявили о трех погибших. Один человек погиб в результате падения дерева, еще один – от сердечного приступа в укрытии, а третья женщина погибла, когда в нее ударили обломки бетонной конструкции.

"Было выкорчевано большое количество деревьев и электрических столбов, а во многих частях штата отключено электроснабжение. Многие районы Пури в Одише и других местах были затоплены, когда проливной дождь обрушился на побережье", - говорится в сообщении.

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