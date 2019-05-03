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03 травня 2019, пʼятниця, 19:53 9
Азія 2019-05-03T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Індії через руйнівний циклон "Фанні" загинули три людини, - ЗМІ

В Індії через руйнівний циклон "Фанні" загинули три людини, - ЗМІ

В Індії через потужний циклон "Фанні", який обрушився на східне узбережжя країни сьогодні вранці, загинули три людини. Про це повідомляє CGTN.

Так, місцеві ЗМІ повідомляють, що чиновники штату заявили про трьох загиблих. Одна людина загинула в результаті падіння дерева, ще одна – від серцевого нападу в укритті, а третя жінка загинула, коли в неї вдарили уламки бетонної конструкції.

"Було розкорчовано велику кількість дерев і електричних стовпів, а в багатьох частинах штату відключено електропостачання. Багато районів Пурі в Одіші та інших місцях були затоплені, коли проливний дощ обрушився на узбережжя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, циклон Valentin з Румунії принесе потужні зливи і шторм: синоптик попередила про небезпечну погоду.

Раніше в Німеччині бушував ураган Фаб'єн: одна загибла, серед потерпілих дитина.

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