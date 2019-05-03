В Індії через руйнівний циклон "Фанні" загинули три людини, - ЗМІ

В Індії через потужний циклон "Фанні", який обрушився на східне узбережжя країни сьогодні вранці, загинули три людини. Про це повідомляє CGTN.

Так, місцеві ЗМІ повідомляють, що чиновники штату заявили про трьох загиблих. Одна людина загинула в результаті падіння дерева, ще одна – від серцевого нападу в укритті, а третя жінка загинула, коли в неї вдарили уламки бетонної конструкції.

"Було розкорчовано велику кількість дерев і електричних стовпів, а в багатьох частинах штату відключено електропостачання. Багато районів Пурі в Одіші та інших місцях були затоплені, коли проливний дощ обрушився на узбережжя", - йдеться в повідомленні.

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