Непогода больше всего бурлила в федеральных землях Гессен, Бавария, Баден-Вюртемберг. От урагана также страдали и отдельные регионы земель Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Тюрингия и Саксония.

Severe wind damage in Weiterstadt, Germany this afternoon, Sept 23! Report: Manuela Hamilton pic.twitter.com/7yw7VMM8cM

В Баварии в результате падения дерева погибла 78-летняя женщина. Несчастный случай произошел в кемпинге в одной из общин округа Верхняя Франкония.

В соседней земли Баден-Вюртемберг в округе Рейн-Неккар на автомобиль с пассажирами упало дерево. В результате инцидента крайне серьезные травмы головы получила 4-летний ребенок, находившийся в салоне автомобиля. В больницу мальчика доставили вертолетом.

А Бремене даже выпал град высотой в 2 см.

Hailstorm in Bremen, Germany today, Sept 24. Hailstones up to 2 cm in diameter reported. Report: Julia Kö pic.twitter.com/UE85DAT6ca