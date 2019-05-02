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02 мая 2019, четверг, 18:10 141
Внешняя политика 2019-05-02T18:15:03+03:00
Українські Новини
Россия хочет запустить фейк против эксперта Зеленского по обороне Апаршина, - Гриценко

Россия хочет запустить фейк против эксперта Зеленского по обороне Апаршина, - Гриценко

Анатолий Гриценко. Фото: Анатолий Гриценко/Facebook
Анатолий Гриценко. Фото: Анатолий Гриценко/Facebook

Москва готовит еще одну провокацию, которая заключается в распространении фейков против эксперта по обороне Ивана Апаршина новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на своей странице в соцсети Facebook.

"Стоило Зеленскому воспользоваться советом и привлечь профессионала в сфере обороны Ивана Апаршина, как и сама Москва подготовила похожую провокацию, теперь уже против Апаршина: по моим данным, Россия планирует запустить через свои СМИ фейк, якобы Апаршин является "агентом КГБ/ФСБ", - сообщил Гриценко.

Он отметил, что стоило ему встретиться с Зеленским и "посоветовать ему профессионалов в ключевых сферах", как Москва его (Гриценко, - ред.) заочно арестовала и объявляет в международный розыск по статье "призывы к терроризму".

Также Гриценко сказал, что, по его мнению, является причиной таких действий России.

"Причина проста как валенок: Москва отнюдь не хочет видеть профессионалов рядом с новоизбранным президентом Украины. Поэтому никак не угомонится", - уверен Гриценко.

Как сообщали Українські Новини, Апаршин выступает против возобновления Украиной владения ядерным оружием.

Также Апаршин не рекомендует заканчивать войну на Донбассе военным путем.

Ранее Апаршин обсуждал с Гриценко переход в команду Зеленского.

Больше новостей о: Украина-Россия Фейковая информация Партия "Гражданская позиция" Иван Апаршин Анатолий Гриценко

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