Госсекретарь США Помпео обсудит с Меркель Украину 7 мая

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудит 7 мая в Берлине с канцлером Германии Украину.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, передают Українськi Новини.

"7 мая госсекретарь Помпео прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Маасом, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы", - сказано в нем.

8 мая Помпео встретится в Лондоне с премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения совместных глобальных приоритетов.

Как сообщали Українськi Новини, Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит

Ранее Трамп советовал Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2".