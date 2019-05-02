Госсекретарь США Помпео обсудит с Меркель Украину 7 мая

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудит 7 мая в Берлине с канцлером Германии Украину.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственного департамента США, передают Українськi Новини.\r\n"7 мая госсекретарь Помпео прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Маасом, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы", - сказано в нем.\r\n8 мая Помпео встретится в Лондоне с премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения совместных глобальных приоритетов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит\r\nРанее Трамп советовал Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2".