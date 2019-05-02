У Кабміні розповіли, у кого з міністрів найбільша зарплата

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за рахунок премій і надбавок отримав найбільшу зарплату серед членів Кабінету Міністрів у березні.

Про це свідчать відповіді секретаріату уряду і міністерств на запити Українських Новин.

Так, зарплата Авакова за березень склала 119,2 тис. гривень.

На другому місці-міністр оборони Степан Полторак, який після утримання податків і зборів отримав 81 тис. гривень, на третьому - міністр фінансів Оксана Маркарова (нараховано 59,9 тис. гривень).

Найнижча зарплата в Кабміні за березень була у виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун (26,3 тис. гривень), міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика (31 тис. гривень) і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана - 37 тис. гривень.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець не отримував зарплату за березень взагалі, оскільки перебував у відпустці.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Полтораку виплатили найбільшу зарплату в Кабміні.