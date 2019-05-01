Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех задекларировал 434 094 гривны доходов за 2018 год.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации всю, сумму его дохода составила зарплата - 434 094 гривны, доход от занятия предпринимательской деятельностью его жены Екатерины Щербатюк – 493 195 гривен.

Он задекларировал наличными 80 000 гривен, его жена 440 000 гривен и 48 000 долларов.

Бех и его жена не хранят средства на депозитах в банках.

В собственности Беха квартира площадью 55 кв. м в Киеве, земельный участок площадью 19 713 кв. м в Киевской области, арендованная квартира площадью 163,9 кв. м в Харькове, квартира площадью 32,7 кв. м в Харькове.

У его жены в собственности квартира площадью 158,2 кв. м в Киеве, 50% собственности квартиры площадью 81,3 кв. м в Киеве, гараж площадью 18,1 кв. м в Киеве, гараж площадью 18 кв. м в Киеве.

Также Бех задекларировал коллекцию монет.

Бех владеет легковыми автомобилями BMW X5 2010 года выпуска и Mini Cooper 2010 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, одесский губернатор арендует квартиру, владеет Range Rover и хранит на депозитах больше 50 тыс. валюты.

Также секретарь Одесского горсовета Потапский указал в декларации 3 квартиры, Mercedes-Benz и Mazda 03, а прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен.