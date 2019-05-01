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01 травня 2019, середа, 18:32 30
Події 2019-05-02T01:00:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: Під Дніпром на першотравень випав гігантський град

Фото дня: Під Дніпром на першотравень випав гігантський град

Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske
Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske

У середу, 1 травня, в другій половині дня сильний град випав у місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Як повідомляють користувачі соцмереж, град тривав понад півгодини.

На фото з мережі видно, що місто більше схоже на льодовик, а не на квітучий першотравень.

Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianskeГрад. Фото: facebооk.com/groups/ikamianske

Град. Фото: nashemistо.dp.uaГрад. Фото: nashemistо.dp.ua

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.

У той же час, на західній Україні руйнуються мости внаслідок виходу річок з берегів.

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