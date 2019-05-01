У середу, 1 травня, в другій половині дня сильний град випав у місті Кам'янське Дніпропетровської області.\r\n\r\nЯк повідомляють користувачі соцмереж, град тривав понад півгодини.\r\n\r\nНа фото з мережі видно, що місто більше схоже на льодовик, а не на квітучий першотравень.\r\nГрад. Фото: facebооk.com\/groups\/ikamianske\r\nГрад. Фото: nashemistо.dp.ua\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.\r\nУ той же час, на західній Україні руйнуються мости внаслідок виходу річок з берегів.