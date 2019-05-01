ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды в реках.\r\nОб этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.\r\n"По данным Укргидрометцентра, вследствие выпадения очень сильных осадков, ожидается продолжение подъема уровней воды", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, в течение суток 1 мая ожидается повышение уровня воды в реках бассейнов Прута, Сирет на 0,2-0,7 м и на участке Тисы Большой Бычков-Вилок на 1,5-2,0 м, в пределах русел.\r\nТакже в течение 1-2 мая на участке Прута Черновцы (государственная граница) - на 1,3 - 1,8 м, в пределах русел.\r\nКроме этого, в течение 1-3 мая в реках бассейна Днистра в пределах Ивано-Франковской области и на участке Днистра Галич - Залещики на 1,0-2,0 м, местами возможен выход воды на пойму, затопление сельскохозяйственных угодий.\r\nОтмечается, что от комплексного действия руслового, значительного склонного и местного стока возможно подтопление отдельных приречных населенных пунктов и хозяйственных объектов.\r\nВ горах существует угроза схода селевых потоков.\r\nКак сообщали Українські Новини, ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.\r\nТем временем, на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов.