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01 мая 2019, среда, 17:47 697
Силовые структуры 2019-07-15T04:08:52+03:00
Українські Новини
ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках

ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках

Река в Карпатах.
Река в Карпатах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды в реках.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

"По данным Укргидрометцентра, вследствие выпадения очень сильных осадков, ожидается продолжение подъема уровней воды", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в течение суток 1 мая ожидается повышение уровня воды в реках бассейнов Прута, Сирет на 0,2-0,7 м и на участке Тисы Большой Бычков-Вилок на 1,5-2,0 м, в пределах русел.

Также в течение 1-2 мая на участке Прута Черновцы (государственная граница) - на 1,3 - 1,8 м, в пределах русел.

Кроме этого, в течение 1-3 мая в реках бассейна Днистра в пределах Ивано-Франковской области и на участке Днистра Галич - Залещики на 1,0-2,0 м, местами возможен выход воды на пойму, затопление сельскохозяйственных угодий.

Отмечается, что от комплексного действия руслового, значительного склонного и местного стока возможно подтопление отдельных приречных населенных пунктов и хозяйственных объектов.

В горах существует угроза схода селевых потоков.

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.

Тем временем, на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов.

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