ДСНС попередила про підвищення рівня води в річках

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води в річках.\r\nПро це сказано в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.\r\n"За даними Укргідрометцентру, внаслідок випадання дуже сильних опадів очікується продовження підйому рівнів води", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, протягом доби 1 травня очікується підвищення рівня води в річках басейнів Прута, Сірет на 0,2-0,7 м і на ділянці Тиси Великої Бичків-Вилок на 1,5-2,0 м, у межах русел.\r\nТакож протягом 1-2 травня на ділянці Прута Чернівці (державний кордон) - на 1,3 - 1,8 м, у межах русел.\r\nКрім цього, протягом 1-3 травня в річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області й на ділянці Дністра Галич - Заліщики на 1,0-2,0 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву, затоплення сільськогосподарських угідь.\r\nЗазначається, що від комплексної дії руслового, значного схилового та місцевого стоку можливе підтоплення окремих прирічкових населених пунктів та господарських об'єктів.\r\nУ горах існує загроза сходження селевих потоків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.\r\nТим часом, на західній Україні руйнуються мости внаслідок виходу річок з берегів.