підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
01 травня 2019, середа, 17:48 24
Силові структури 2019-05-01T23:00:04+03:00
Українські Новини
ДСНС попередила про підвищення рівня води в річках

ДСНС попередила про підвищення рівня води в річках

Річка в Карпатах.
Річка в Карпатах.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води в річках.

Про це сказано в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, внаслідок випадання дуже сильних опадів очікується продовження підйому рівнів води", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, протягом доби 1 травня очікується підвищення рівня води в річках басейнів Прута, Сірет на 0,2-0,7 м і на ділянці Тиси Великої Бичків-Вилок на 1,5-2,0 м, у межах русел.

Також протягом 1-2 травня на ділянці Прута Чернівці (державний кордон) - на 1,3 - 1,8 м, у межах русел.

Крім цього, протягом 1-3 травня в річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області й на ділянці Дністра Галич - Заліщики на 1,0-2,0 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву, затоплення сільськогосподарських угідь.

Зазначається, що від комплексної дії руслового, значного схилового та місцевого стоку можливе підтоплення окремих прирічкових населених пунктів та господарських об'єктів.

У горах існує загроза сходження селевих потоків.

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.

Тим часом, на західній Україні руйнуються мости внаслідок виходу річок з берегів.

Більше новин про: ДСНС України Підйом води в ріках

Архів
Новини
Супрун у Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування 22:43
Секретар міськради Кривого Рогу Маляренко задекларував 1,3 млн гривень доходів 22:20
Смертельна ДТП у Краматорську. Фото:
У Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку 22:00
Новий начальник поліції Одеси Бех вказав у декларації 435 тис. гривень зарплати, дві квартири і машини 21:40
"Сі Бриз-2019": влітку в Україну з'їдуться десятки кораблів і сотні військових на морські навчання 21:20
більше новин
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
більше новин
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО 10:30
Королі сонця і вітру: політики і бізнесмени запускають сонячні і вітряні електростанції по високому "зелениму тарифу" 13:57
Зеленський - Президент: ЦВК оголосила результати виборів 13:49
Вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу 14:14
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok