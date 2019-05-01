ДСНС попередила про підвищення рівня води в річках

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води в річках.

Про це сказано в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, внаслідок випадання дуже сильних опадів очікується продовження підйому рівнів води", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, протягом доби 1 травня очікується підвищення рівня води в річках басейнів Прута, Сірет на 0,2-0,7 м і на ділянці Тиси Великої Бичків-Вилок на 1,5-2,0 м, у межах русел.

Також протягом 1-2 травня на ділянці Прута Чернівці (державний кордон) - на 1,3 - 1,8 м, у межах русел.

Крім цього, протягом 1-3 травня в річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області й на ділянці Дністра Галич - Заліщики на 1,0-2,0 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву, затоплення сільськогосподарських угідь.

Зазначається, що від комплексної дії руслового, значного схилового та місцевого стоку можливе підтоплення окремих прирічкових населених пунктів та господарських об'єктів.

У горах існує загроза сходження селевих потоків.

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.

Тим часом, на західній Україні руйнуються мости внаслідок виходу річок з берегів.