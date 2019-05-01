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01 мая 2019, среда, 10:25 508
Общество 2019-05-01T10:30:50+03:00
Українські Новини
Бросивший в женщину гранату мужчина в Полтавской области оказался полицейским

Бросивший в женщину гранату мужчина в Полтавской области оказался полицейским

Покушение на убийство. Фото: ГБР
Покушение на убийство. Фото: ГБР

По подозрению в покушении на убийство в Полтавской области задержали помощника дежурного изолятора временного содержания № 4 ГУ Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), передают Українські Новини.

Также во время обысков по месту жительства полицейского следователи изъяли 30 патронов калибра 5,45. Злоумышленника подозревают в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кроме этого проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как отметили в ГБР, в случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове в авто бросили гранату.

Ранее под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.

Больше новостей о: Полтавская область Граната Покушение на убийство

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