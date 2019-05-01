Бросивший в женщину гранату мужчина в Полтавской области оказался полицейским

По подозрению в покушении на убийство в Полтавской области задержали помощника дежурного изолятора временного содержания № 4 ГУ Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), передают Українські Новини.

Также во время обысков по месту жительства полицейского следователи изъяли 30 патронов калибра 5,45. Злоумышленника подозревают в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кроме этого проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как отметили в ГБР, в случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове в авто бросили гранату.

Ранее под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.