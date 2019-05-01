Бросивший в женщину гранату мужчина в Полтавской области оказался полицейским

По подозрению в покушении на убийство в Полтавской области задержали помощника дежурного изолятора временного содержания № 4 ГУ Нацполиции.\r\nОб этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), передают Українські Новини.\r\nТакже во время обысков по месту жительства полицейского следователи изъяли 30 патронов калибра 5,45. Злоумышленника подозревают в совершении покушения на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.\r\nКроме этого проводится расследование по факту хранения работником полиции оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).\r\nКак отметили в ГБР, в случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Харькове в авто бросили гранату.\r\nРанее под Киевом в авто на скорости 150 км\/час взорвалась граната, водитель погиб.\r\nДо этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.