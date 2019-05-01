Чоловік, що кинув жінку в гранату у Полтавській області, виявився поліцейським

За підозрою в замаху на вбивство в Полтавській області затримали помічника чергового ізолятора тимчасового тримання № 4 ГУ Нацполіції.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР), передають Українські Новини.

Також під час обшуків за місцем проживання поліцейського слідчі вилучили 30 патронів калібру 5,45. Зловмисника підозрюють у скоєнні замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Крім цього проводиться розслідування за фактом зберігання працівником поліції зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Як зазначили в ДБР, у разі доведення провини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові в авто кинули гранату.

Раніше під Києвом в авто на швидкості 150 км/год вибухнула граната, водій загинув.

До цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.