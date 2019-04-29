В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован

Мужчина госпитализирован 28 апреля в результате подрыва гранатой автомобиля Toyota на улице Старогригорьевской в Харькове.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nИнформация о взрыве гранаты поступила в Новобаварский отдел полиции в 16:46.\r\nПравоохранители установили, что неизвестный бросил гранату через окно в автомобиль Toyota.\r\nОт взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области.\r\nВ тяжелом неконтактном состоянии он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.\r\n"В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Новобаварского отдела полиции совместно с оперуполномоченными Управления уголовного розыска за совершение данного преступления был задержан 33-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.\r\nПо данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).\r\nПредставитель пресс-службы сообщила журналистам, что по предварительным данным преступление совершено из хулиганских побуждений.\r\nЗадержанный - безработный харьковчанин, ранее не судимый.\r\n\r\nПодрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области\r\nКак сообщали Українськi Новини, под Киевом в авто на скорости 150 км\/час взорвалась граната, водитель погиб.\r\nРанее в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.