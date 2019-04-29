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29 апреля 2019, понедельник, 10:45 2447
Происшествия 2019-04-29T10:50:01+03:00
Українські Новини
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован

В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован

Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области

Мужчина госпитализирован 28 апреля в результате подрыва гранатой автомобиля Toyota на улице Старогригорьевской в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Информация о взрыве гранаты поступила в Новобаварский отдел полиции в 16:46.

Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату через окно в автомобиль Toyota.

От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области.

В тяжелом неконтактном состоянии он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Новобаварского отдела полиции совместно с оперуполномоченными Управления уголовного розыска за совершение данного преступления был задержан 33-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Представитель пресс-службы сообщила журналистам, что по предварительным данным преступление совершено из хулиганских побуждений.

Задержанный - безработный харьковчанин, ранее не судимый.

Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской областиПодрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области

Как сообщали Українськi Новини, под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

Ранее в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.

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