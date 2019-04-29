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29 апреля 2019, понедельник, 22:20 304
Происшествия 2019-04-29T22:21:55+03:00
Українські Новини
В Полтавской области мужчина швырнул в женщину гранату Ф-1

В Полтавской области мужчина швырнул в женщину гранату Ф-1

Жительница поселка Опошня в Полтавской области пострадала в результате взрыва гранаты, которую бросил мужчина.

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

Так, в результате взрыва гранаты Ф-1 женщина получила осколочные ранения туловища и ног. В момент взрыва она ехала по улице на мопеде, а местный житель бросил гранату неподалеку.

Медицинскую помощь женщине оказали без госпитализации.

35-летний житель района, который подозревается в совершении данного преступления, задержан. Открыто уголовное производство по ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове в авто бросили гранату.

Ранее под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.

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