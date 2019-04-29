подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
29 апреля 2019, понедельник, 23:30 632
Политика 2019-04-29T23:38:16+03:00
Українські Новини
Иностранец разбил окно купе и выпрыгнул из поезда под Киевом

Иностранец разбил окно купе и выпрыгнул из поезда под Киевом

Мужчина выпрыгнул из вагона поезда под Киевом, пытаясь сбежать от пограничного контроля.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передают Українські Новини.

Так, грузин 1988 года рождения ехал в поезде "Минск-Киев". До этого он превысил срок пребывания в Украине, его привлекли к административной ответственности и отправили домой.

Через 13 дней иностранец решил приехать в Украину без разрешительных документов и попытался скрыться от пограничного контроля. Он решил не доезжать до станции "Дарница" под Киевом, где пограничники осуществляют проверку. Для этого мужчина выбил окно купе и выпрыгнул из поезда.

Пограничникам сообщили о побеге почти сразу, поэтому они успели задержать нелегала, которого поместили в изолятор временного содержания и повторно привлекут к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, пограничники не пустили в Украину 32 россиян перед Пасхой. 

Ранее Саакашвили дал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства.

До этого против Михаил Саакашвили возобновили дело в Украине.

Больше новостей о: Госпогранслужба Запрет въезда Иностранцы

Архив
Новости
В Польше арестовали таксиста, намеренно переехавшего украинца 23:58
Иностранец разбил окно купе и выпрыгнул из поезда под Киевом 23:30
Микроавтобус с футболистами попал в аварию в Турции 22:52
В Полтавской области мужчина швырнул в женщину гранату Ф-1 22:20
Порошенко покритиковал Зеленского за намерение выдавать россиянам украинские паспорта, хотя сам заявлял то же самое 21:50
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован 10:45
На майские частично перекроют движение через реку в Киеве 07:00
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области 14:28
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится 12:13
Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам 18:01
"Нацкорпус" провел митинг в Харькове 22:16
Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 12:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok