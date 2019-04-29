Иностранец разбил окно купе и выпрыгнул из поезда под Киевом

Мужчина выпрыгнул из вагона поезда под Киевом, пытаясь сбежать от пограничного контроля.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передают Українські Новини.

Так, грузин 1988 года рождения ехал в поезде "Минск-Киев". До этого он превысил срок пребывания в Украине, его привлекли к административной ответственности и отправили домой.

Через 13 дней иностранец решил приехать в Украину без разрешительных документов и попытался скрыться от пограничного контроля. Он решил не доезжать до станции "Дарница" под Киевом, где пограничники осуществляют проверку. Для этого мужчина выбил окно купе и выпрыгнул из поезда.

Пограничникам сообщили о побеге почти сразу, поэтому они успели задержать нелегала, которого поместили в изолятор временного содержания и повторно привлекут к ответственности.

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