Иностранец разбил окно купе и выпрыгнул из поезда под Киевом

Мужчина выпрыгнул из вагона поезда под Киевом, пытаясь сбежать от пограничного контроля.\r\nОб этом сообщила Госпогранслужба, передают Українські Новини.\r\nТак, грузин 1988 года рождения ехал в поезде "Минск-Киев". До этого он превысил срок пребывания в Украине, его привлекли к административной ответственности и отправили домой.\r\nЧерез 13 дней иностранец решил приехать в Украину без разрешительных документов и попытался скрыться от пограничного контроля. Он решил не доезжать до станции "Дарница" под Киевом, где пограничники осуществляют проверку. Для этого мужчина выбил окно купе и выпрыгнул из поезда.\r\nПограничникам сообщили о побеге почти сразу, поэтому они успели задержать нелегала, которого поместили в изолятор временного содержания и повторно привлекут к ответственности.\r\nКак сообщали Українські Новини, пограничники не пустили в Украину 32 россиян перед Пасхой. \r\nРанее Саакашвили дал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства.\r\nДо этого против Михаил Саакашвили возобновили дело в Украине.