У Харкові "замінували" одразу чотири готелі

Невідомий у понеділок зробив неправдиве повідомлення про мінування 4 готелів в Харкові.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nІнформація про загрозу вибуху в готелях по вулицях Римарській, Сумської, Плеханівській і Примеровской надійшла в поліцію близько 7:00.\r\nНа місце події виїхали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи.\r\nНа території готелю по вулиці Примерівській правоохоронці оглянули 700 кв. м приміщень, 500 кв. м прилеглої території, евакуювали 23 людини.\r\nПри перевірці повідомлень про мінування готелю по вулиці Римарській було оглянуто 100 кв. м прилеглої території, по вулиці Сумській - 250 кв. м, по вулиці Плеханівській - 300 кв. м прилеглої території; евакуація громадян у цих готелях не проводилася.\r\n"Жодних вибухових пристроїв чи інших небезпечних речовин виявлено не було", - йдеться в повідомленні.\r\nІнформація про події зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.\r\nВирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий 27 квітня повідомив в поліцію про мінування аеропорту "Харків".\r\nЦеркву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.\r\nПоліція посилила охорону поблизу храмів і церков на час свят.