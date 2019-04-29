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29 квітня 2019, понеділок, 15:15 27
Події 2019-04-29T22:45:03+03:00
Українські Новини
У Харкові "замінували" одразу чотири готелі

У Харкові "замінували" одразу чотири готелі

Невідомий у понеділок зробив неправдиве повідомлення про мінування 4 готелів в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Інформація про загрозу вибуху в готелях по вулицях Римарській, Сумської, Плеханівській і Примеровской надійшла в поліцію близько 7:00.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи.

На території готелю по вулиці Примерівській правоохоронці оглянули 700 кв. м приміщень, 500 кв. м прилеглої території, евакуювали 23 людини.

При перевірці повідомлень про мінування готелю по вулиці Римарській було оглянуто 100 кв. м прилеглої території, по вулиці Сумській - 250 кв. м, по вулиці Плеханівській - 300 кв. м прилеглої території; евакуація громадян у цих готелях не проводилася.

"Жодних вибухових пристроїв чи інших небезпечних речовин виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Інформація про події зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 27 квітня повідомив в поліцію про мінування аеропорту "Харків".

Церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.

Поліція посилила охорону поблизу храмів і церков на час свят.

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