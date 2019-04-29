Завтра в Украине дождь, местами с грозами, в Карпатах похолодает до 0 градусов

30 апреля в Киеве облачно, ночью умеренные, днем небольшие дожди, местами сильный, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, температура ночью +7...+9 градусов, днем +11...+13 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с проясненями, местами дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный 7-12 м\/с температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +11...+17 градусов, в Хмельницкой и Черновицкой областях температура воздуха +13...+19 градусов.\r\nВ Карпатах местами дожди, температура ночью +0...+5 градусов, днем +6...+11 градусов.\r\nВ Моршине местами дожди, температура ночью +6...+8 градусов, днем +15..+17 градусов.\r\nВ Трускавце местами дожди, температура ночью +6..+8 градусов, днем +14..+16 градусов.\r\nВ Сваляве местами дожди, температура ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17 градусов.\r\nНа севере облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие дожди, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, температура ночью +5...+11 градусов, в Сумской и Черниговской областях +1...+8 градусов, днем +10..+16 градусов.\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, местами дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура ночью +5..+11 градусов, днем +14...+21 градус, в Полтавской области +12...+17 градусов.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, местами дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура ночью +4..+11 градусов, днем +10...+16 градусов, в Донецкой области +15...+20 градусов.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +17...+23 градуса.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура ночью +6..+11 градусов, днем +18..+23 градуса.\r\nВ Ялте без существенных осадков. Температура ночью +8..+10 градусов, днем +19..+21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Обливоной понедельник украинцев предупредили о сильных дождях и грозах.\r\n1 мая в Украину придет циклон: синоптик дала прогноз погоды на начало месяца.