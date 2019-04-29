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29 апреля 2019, понедельник, 13:21 306
Жизнь 2019-04-29T13:21:47+03:00
Українські Новини
Фото дня: в центре Львова традиционно устроили обливной понедельник

Фото дня: в центре Львова традиционно устроили обливной понедельник

Обливной понедельник.Фото: Львовский городской совет
Обливной понедельник.Фото: Львовский городской совет

Львов лелеет Пасхальные традиции. Жители и гости города собрались на площади Рынок, чтобы в "Обливной понедельник" традиционно облить друг друга водой и поздравить с праздниками.

В центре Львова обустроили специальные резервуары, которые подают воду, пишет пресс-служба Львовского городского совета.

"Издавна Львов был центром поддержки и распространения украинских национальных традиций, и уже есть практика, жители Львова во время Пасхальных праздников отмечают "Поливальный понедельник". Уже пятый год подряд на площади Рынок мы организуем большой полив, предоставляя ему культурные формы. Ведь поливать водой разрешено только в определенных временных рамках, так и на площади перед входом в городскую Ратушу", - говорят в управлении внутренней политики Львовского городского совета.

В то же время, призывают всех сегодня не забывать о культуре поведения, правилах безопасности и уважении к другим.

Как сообщали Українські Новини, в Обливоной понедельник украинцев предупредили о сильных дождях и грозах.

1 мая в Украину придет циклон: синоптик дала прогноз погоды на начало месяца.

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