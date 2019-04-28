Дети жалуются, родители разводят руками: Супрун призвала не пускать младенцев к гаджетам

Для детей до двух лет лучше не проводить время перед экраном или с телефоном вообще. Для детей старше двух лет такое время должно ограничиваться 60 минутами. Еще лучше и полезнее - находить другой способ проводить время для малыша.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

"Конечно, бывает трудно удержать внимание детей, поэтому родители склонны использовать любые средства. Посмотреть мультики или поиграть телефону - чуть ли не самые популярные опции. Впрочем, позволять детям часами играть гаджетами - не лучшая идея. Особенно, когда речь идет о здоровье", - объяснила Супрун.

Универсальный совет от Супрун как для взрослых, так и детей - быть подвижными как можно больше. Развлечения перед экраном в виде просмотра мультиков или игры на телефоне не входят в этот перечень.

Из рекомендаций по физической активности, по советам Супрун, важно следующее:

Быть активными как можно больше и различными средствами. Хороший способ привлечь малыша двигаться - интерактивные игры на полу.

Для тех малышей, которые еще не двигаются активно, нужно хотя бы 30 минут в день (во время, когда они не спят) проводить в положении на животе. Привлекайте их двигать конечностями, тянуть, толкать или хватать небольшие предметы.

Нежелательно, чтобы ребенок находился более часа в колыбели, качели или в слинге на спине. Чем меньше времени в ограниченном пространстве, тем лучше развивается моторика ребенка и уменьшаются риски иметь лишний вес.

Для детей от двух лет и старше нужно проводить около 3-х часов в движении. Активность может быть различной интенсивности - игра с мячом, прогулки, танцы, интерактивные игры и тому подобное. Чем больше, тем лучше. Важно, чтобы дети имели возможность двигаться как на улице, так и в помещении.

Если ребенку нужно сидеть, старайтесь что-то читать или рассказывать. Или поощрить его играть в настольные игры, головоломки, к рисованию, лепке или пению. Эти активности имеют большие преимущества для когнитивного развития малыша.

Как объясняет Супрун, двигательная активность влияет не только на физическое развитие ребенка. В частности, на умственные способности, способность концентрироваться и строить социальные контакты. В активной игре дети склонны быть дружественными и открытыми, лучше налаживать контакты и способы взаимодействия с другими детьми. Привлекать малыша быть активным нужно начинать как можно раньше.

"Дети физически активных родителей больше склонны перенимать эту привычку и придерживаться ее уже во взрослой жизни. И наоборот. Если вы будете проводить много времени, просматривая телевизор, существует вероятность, что ребенок благоволит эту привычку и будет менее подвижным", - предупредила Супрун.

Также она напомнила о важности полноценного сна: младенцы должны иметь 14-17 часов сна (в возрасте 0-3 месяца) или 12-16 часов (в возрасте 4-11 месяцев). Дети в возрасте от 1 до 2 лет - 11-14 часов хорошего сна с регулярным временем на пробуждение и ночной сон. Детям от 3 лет нужно спать не менее 10-13 часов.

Меньшая же продолжительность сна связана с высоким риском иметь лишний вес, нарушением эмоциональной регуляции и роста. Чем меньше сна, тем больше вероятность, что ребенок будет проводить время перед экраном и хотеть играть с гаджетами.

"Полноценный сон + физическая активность + меньше времени сидя - научно обоснованный рецепт полноценного и здорового развития ребенка", - резюмировала Супрун.

Также и.о. министра, объясняя, почему детям не стоит проводить много времени с гаджетами, вспомнила популярный мем "дети жалуются, родители разводят руками".

Фраза стала популярной после регулярного упоминания в YouTube-шоу "Телевидение Торонто" Майкла Щура, где была представлена нарезка из разных телевизионных сюжетов Украины за разные годы, в каждом из которых звучало "люди жалуются, чиновники разводят руками".

Супрун же перефразировала мем под распространенную проблему родителей и детей.

Как сообщали Українські Новини, Супрун посоветовала родителям лепетать с детьми и рассказала, как бороться со стрессом.

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