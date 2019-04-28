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28 апреля 2019, воскресенье, 21:48 361
Происшествия 2019-04-28T21:50:03+03:00
Українські Новини
Массовое "минирование" львовских храмов на Пасху: полиция начала расследование

Массовое "минирование" львовских храмов на Пасху: полиция начала расследование

Храм. Фото: heaclub
Храм. Фото: heaclub

Полиция 28 апреля начала расследовать ложное сообщение о минировании 7 храмов во Львове.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции 28 апреля во второй половине дня.

При этом неизвестный не выдвигал никаких требований.

На место события прибыли взрывотехники и сотрудники полиции.

Место происшествия было ограждено, также была выставлена охрана.

Были эвакуированы посетители церквей.

После осмотра территории взрывчатка не была обнаружена.

Ведутся поиски неизвестного, который сообщил о минировании.

Как сообщали Українські Новини, церковь в Харькове "заминировал" на Пасхальном богослужении 16-летний местный житель.

Полиция усилила охрану вблизи храмов и церквей на время праздников.

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