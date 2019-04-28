Массовое "минирование" львовских храмов на Пасху: полиция начала расследование

Полиция 28 апреля начала расследовать ложное сообщение о минировании 7 храмов во Львове.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\nСообщение о минировании поступило на электронную почту полиции 28 апреля во второй половине дня.\r\nПри этом неизвестный не выдвигал никаких требований.\r\nНа место события прибыли взрывотехники и сотрудники полиции.\r\nМесто происшествия было ограждено, также была выставлена охрана.\r\nБыли эвакуированы посетители церквей.\r\nПосле осмотра территории взрывчатка не была обнаружена.\r\nВедутся поиски неизвестного, который сообщил о минировании.\r\nКак сообщали Українські Новини, церковь в Харькове "заминировал" на Пасхальном богослужении 16-летний местный житель.\r\nПолиция усилила охрану вблизи храмов и церквей на время праздников.