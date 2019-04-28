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28 апреля 2019, воскресенье, 07:00 1247
Общество 2019-04-28T09:29:38+03:00
Українські Новини
На майские частично перекроют движение через реку в Киеве

На майские частично перекроют движение через реку в Киеве

Ограничение движения. Фото: kievvlast
Ограничение движения. Фото: kievvlast

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по мосту через реку Десенка на жилой массив Троещина из-за ремонта 2-6 мая - на майские праздники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Согласно ему, с 14:00 2 мая до 14:00 6 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части моста через Десенку будет частично ограничено движение транспорта в направлении Троещины.

Кроме того, со 2 по 12 мая в связи с ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

Как сообщали Українськi Новини, в центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы.

Также движение по Южному мосту Киева ограничено на месяц.

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