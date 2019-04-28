На майские частично перекроют движение через реку в Киеве

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по мосту через реку Десенка на жилой массив Троещина из-за ремонта 2-6 мая - на майские праздники.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, с 14:00 2 мая до 14:00 6 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части моста через Десенку будет частично ограничено движение транспорта в направлении Троещины.\r\nКроме того, со 2 по 12 мая в связи с ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы.\r\nТакже движение по Южному мосту Киева ограничено на месяц.